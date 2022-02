Nella giornata di ieri, a Monserrato, un uomo a bordo di un’auto Ford Fusion è finito sul palo del semaforo, che in seguito all’urto è precipitato sulle rotaie della metropolitana leggera.

Il conducente aveva rubato l’auto, di proprietà di un 77enne pensionato, in via Abruzzi a Cagliari alle 6,20 del mattino. Per questo l’uomo, in seguito all’incidente, si è dato alla fuga a piedi.

Nella circostanza il traffico ferroviario è stato interrotto per essere ripristinato a cura dei tecnici dell’ARST attorno alle 8,15.

Non è stato rilevato nessun danno alle rotaie. L’auto, che presentava danni alla parte anteriore, è stata restituita al legittimo proprietario.

Sono in corso indagini per identificare l’autista dell’auto rubata.

