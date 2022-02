Covid, nuovo picco di contagi e ricoveri | Sette decessi nell’isola

La Sardegna registra una nuova impennata di positivi: in 24 ore aumentano di 46 unità i ricoveri in area medica, quasi 30mila persone sono attualmente in quarantena. Il bollettino regionale computa tra i morti una donna di 36 anni affetta da una grave patologia deceduta nella Citta metropolitana