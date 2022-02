Prenderanno il via giovedì 10 febbraio 2022 le operazioni per il rinnovo della segnaletica orizzontale delle piste pedonali e ciclabili sul Lungomare Poetto. I lavori saranno svolti con modalità e attrezzature tali da consentirne comunque l’utilizzo da parte dei cittadini e dureranno due giorni, con termine previsto per venerdì 11 febbraio.

Il Servizio Mobilità del Comune di Cagliari raccomanda ai fruitori delle piste pedonali e ciclabili la massima prudenza e grande attenzione alle indicazioni del personale addetto alle operazioni.

