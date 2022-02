Il Consiglio comunale di Quartu ha dato con voto unanime il via libera alla cessione a titolo gratuito dell’ex Asilo di via Boito con vincolo di riconversione a nuova sede per il commissariato di Polizia a Quartu Sant’Elena. Lo stabile – da tempo in balia dei vandali tanto da essere oggetto di una interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – torna ora nelle disponibilità del Demanio, in attesa del parere finale da parte dell’Avvocatura centrale per il perfezionamento della Convenzione di cessione a favore della Polizia di Stato.

“Si avvia dunque a positiva conclusione una vicenda amministrativa lunga e complessa, iniziata nel 2008 e su cui l’attuale Amministrazione ha profuso convintamente le sue energie – ha commentato il sindaco di Quartu Graziano Milia.

Lo scorso settembre la Prefettura di Cagliari aveva comunicato il via libera al progetto in seguito alla valutazione di idoneità formulata dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato, recepita dal Ministero degli Interni che ha conseguentemente autorizzato l’avvio delle procedure per il trasferimento dell’immobile. L’intervento stimato preliminarmente, fatte salve ulteriori valutazioni derivanti da approfondimenti progettuali, ammonta ad una cifra di circa 2,2 milioni di euro e sarà totalmente coperto dal soggetto subentrante.

