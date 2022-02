Nella serata di ieri è arrivata la conferma. Il Senato, con 139 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti, ha approvato il decreto per la proroga dello stato di emergenza nazionale, per quanto riguarda il contenimento della diffusione dell’epidemia e con le nuove norme sul Green pass. Il provvedimento passa ora alla Camera e dovrà essere approvato in via definitiva entro il 22 febbraio prossimo.

Proprio in questo frangente è stata approvata la modifica che consentirà di poter viaggiare da e per le Isole, Sardegna compresa, con il solo Green pass base, sia per motivi di studio, lavoro e salute sia per tornare al proprio domicilio.

