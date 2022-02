“Le ricadute positive dell’investimento sul territorio sono nulle a fronte della devastazione che un simile intervento produrrebbe su un asset strategico fondamentale nella pianificazione di uno sviluppo sostenibile, gestito e governato dagli scanesi e non daprlle multinazionali del vento”. È il duro commento rilasciato dal sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore Motzo, in seguito alla richiesta di alcuni privati di alienare alcuni ettari dell’area montuosa del paese a una società per collocarvi delle pale eoliche.

Il Consiglio comunale, però, ha rifiutato l’offerta, perché in progetto c’è un altro piano, più sostenibile e con ricadute dirette sull’economia del paese. Già nei giorni scorsi, infatti, il primo cittadino di Scano Montiferro ha proposto di realizzare un sentiero naturalistico che percorra il territorio scanese fino al mare di Tresnuraghes. Per ora, i piani non sono cambiati.

