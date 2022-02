Un borgo a pochi chilometri da Nuoro è stato annoverato tra i più belli d’Italia. Qui il tempo sembra essersi fermato: senza rete Internet, immerso nel verde della Sardegna centrale, promette una vacanza lenta e digital detox.

Lollove può essere considerato un angolo di pace e un luogo da raggiungere per staccare la spina, in compagnia di amici o alla ricerca di una serena solitudine: qui non c’è alcuna c’è possibilità di collegarsi alla Rete. Questo luogo, nel cuore dell’Isola, è considerato uno dei borghi migliori dello Stivale, al fianco di altri luoghi del territorio sardo come La Maddalena, Sadali e Posada. Il traffico è assente, e la vita è scandita dal battito del cuore dei suoi dodici abitanti. Che però hanno le idee chiare: vogliono rilanciare il paese puntando sull’offerta di un’esperienza lenta, offline e a contatto con la natura.

