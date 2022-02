La mission della maison? Raccontare le tradizioni dell’Isola, reinterpretando la sua storia. Si chiama Sicci Creations. Realizza abiti da uomo, da donna e da bambino. E parte da un’idea identitaria: fare indossare un’idea di Sardegna, fortemente radicata nella cultura popolare dell’Isola, attraverso i colori degli abiti tradizionali della festa, o lo splendore dei gioielli dell’arte orafa della Sardegna, o dei suoi simboli più riconosciuti.

I fondatori sono Manuela e Andrea, sono soci nel lavoro e nella vita. Un interior designer e un ingegnere ambientale che decidono di sposarsi e iniziare un’avventura nuova, per dar vita alle loro passioni di arte, creatività e design.

Così nel 2011 nasce Sicci, un’azienda artigianale di servizi alla persona (lavanderia e sartoria col nome Lava&Cuce) che negli anni diventa un punto fermo della città di Cagliari.

La scelta del nome è emblematica del loro senso di appartenenza al territorio. Vivono a Sicci, frazione di Dolianova (15 km dal capoluogo), che nel 1905 fu unita all’altra frazione, San Pantaleo, dando vita all’attuale cittadina parteollese. Creano il brand Sicci Creations, immortalando un simbolo della città e dell’ isola come il fenicottero stilizzato nel logo.

La voglia di portare la Sardegna nel mondo è tanta e decidono di studiare delle linee non come semplici capi di abbigliamento, ma come oggetti per far conoscere la storia e la tradizione sarda.

