Stanotte a Cagliari, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, al termine di un intervento e dei successivi accertamenti, hanno tratto in arresto in fragranza di reato per atti persecutori un 45enne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo, un paio di ore prima, si era recato presso il domicilio della ex fidanzata che da tempo molestava. Dapprima aveva preso a citofonare insistentemente e dopo, essendo riuscito ad entrare all’interno del palazzo, aveva sfondato a spallate la porta d’ingresso dell’abitazione costringendo la ragazza a fuggire da una finestra del piano rialzato.

Nonostante il disperato tentativo di fuga, la donna è stata raggiunta e abbrancata con forza. È a liberarsi poco dopo grazie all’intervento deciso di una vicina di casa che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri al 112.

L’aggressore è stato catturato qualche istante dopo dai carabinieri prontamente intervenuti in soccorso. L’uomo già in passato aveva perseguitato la vittima e la vicenda era già nota ai militari. L’arrestato, al termine delle operazioni di verbalizzazione di quanto accaduto, è stato condotto nella casa circondariale di Uta.

