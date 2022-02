Un minuto di silenzio per sottolineare i principali problemi non risolti di Cagliari, dai “lavori pubblici fermi o rallentati” al problema della sicurezza a quello della mobilità sino ad arrivare ai rifiuti, l’urbanistica, alle periferie “dimenticate”. Si sono dati appuntamento davanti al lungomare di Sant’Elia tenendo in mano dei cartelli con le foto di tutte le opere mancate.

Un centrosinistra compatto si è presentato così per dire basta alla giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu, che ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi. L’opposizione di par suo lancia un appello al primo cittadino: “Se pensa al bis siamo convinti che non sia la scelta migliore per la città, visto il fallimento del centrodestra mostrato finora, con una gestione ordinaria carente e una visione inesistente del futuro”.

