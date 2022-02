In un mondo quasi tutto declinato al maschile, in Sardegna si distinguono per passione e determinazione, pragmatismo e lirismo, all’instancabile ricerca della formula perfetta e dell’eccellenza, che si tratti di divulgazione scientifica o di bouquet sprigionati da preziose barrique, numerosissime donne.

Alessia Zurru, biologa e ricercatrice innamorata della scienza a tutto tondo, trasmette la passione per la ricerca ai più piccoli con Laboratorio Scienza – la sua associazione fondata nel 2009 con il marito e una collega – che porta esperimenti naturalistici, fisici, chimici e astronomici in giro per scuole ed eventi a tema in Sardegna e in giro per l’Europa, e forma gli insegnanti a metodologie di apprendimento attive e non convenzionali.

Alice Capitanio è laureata in Scienze politiche con indirizzo Internazionale. Attrice, insegnante di recitazione, Capitanio negli anni è diventata una straordinaria animatrice culturale, che guarda il mondo dalla prosfettiva della filosofia. Il suo capolavoro è il Lei Festival” – Lettura, Emozione Intelligenza- ideato dalla Compagnia B, con la sua direzione artistica.

Lea Karen Gramsdorff invece è un’attrice italiana di origine tedesca, che da tempo ha scelto la Sardegna come luogo ideale in cui vivere. Da molti addetti ai lavori viene considerata una delle più brave attrici dell’intero Stivale.

Manuela Pintus guida il Comune di Arborea dal 2015, ma è impegnata politicamente da quasi dieci anni, quando in testa aun comitato di cittadini del suo territorio riuscì ad avere la meglio sul progetto Eleonora, un tentativo di realizzare un pozzo esplorativo per la ricerca di metano vicino allo stagno di S’Ena Arrubia. Adesso Manuela Pintus, non è solo una sindaca amata (e rieletta dai suoi concittadini), ma un punto di riferimento per tanti in Regione.

Anche Marisa Serra fa l’attrice, Vive a Roma, e si è distinta nell’interpretazione del ruolo di Grazia Deledda nel film di Maria Grazia Perria, Cercando Grazia.

Patrizia Pes è l’amministratrice della P&S – Property & Sales. “Sono nata e cresciuta a Cagliari e qui ho compiuto la mia formazione scolastica fino all’università” scrive di sé. E aggiunge: “Attribuisco ai miei studi umanistici, praticati fin dal liceo, il merito di avermi insegnato il gusto per la bellezza, ad educare il mio immaginario, ad affinare il modo di affacciarmi al mondo e di scorgerne, sempre, il lato migliore”.

Di Valentina Argiolas, orgogliosa erede delle Cantine Argiolas di Serdiana, invece si sa tutto. Laureata in Business Studies, Valentina si occupa del marketing e delle pubbliche relazioni dell’azienda. Il suo ruolo è quello di far conoscere i vini di Argiolas e raccontarne la storia, la terra da cui provengono e la dedizione che deriva dalla lavorazione. L’azienda si concentra sui vitigni tradizionali e autoctoni della Sardegna, compresi quelli meno conosciuti fuori dall’isola, come Nuragus, Monica, Bovale e Nasco, e ciò richiede un impegno nella promozione delle loro qualità.

Valeria Ciabattoni è invece il direttore artistico del Cedac Sardegna, Centro Diffusione Attività Culturali che da gennaio 2022 gestisce anche il teatro Massimo di Cagliari. Laurea in Lingue e letterature contemporanee, Valeria è un’intellettuale raffinata, una donna di cultura e di carattere.

Per chiudere la carrellata, come non citare la poliedrica Michele Murgia, le giornaliste di punta Alessandra Carta, Incoronata Boccia e Flavia Corda, l’imprenditrice Daniela Ducato, la Sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, l’assessore Regionale Alessandra Zedda e le magnifiche Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, ovvero un’insegnante di matematica e due giuriste pentite che avevano voglia di generare un nuovo lavoro in una città in cui non esisteva una libreria specializzata per ragazzi e hanno inventato Tuttestorie?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it