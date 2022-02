Il pastore Urgu non è altoatesino, ma “bassoatesino”. E per giunta puzza perché “si lava una volta ogni lustro”. Sono gli insulsi luoghi comuni sui pastori sardi pronunciati nella puntata di ieri di Paperissima Sprint, su Canale 5, dove un Gabibbo sempre più “bambo” ha sfoderato i soliti pregiudizi sulla Sardegna in una pessima gag di pochi secondi.

Si parlava di formaggio e dunque perchè non sfoderare i luoghi comuni sui pastori sardi?

Lo sketch ambientato in una malga piena di formaggi prevede la comparsata appunto di Urgu, una macchietta di pastore sardo vestito da altoatesino, che pronuncia alcune frasi in dialetto sardo rivolte alla bella conduttrice Roberta Lanfranchi. Alle lamentele della Lanfranchi sulla puzza di formaggio nella malga altoatesina, il Gabibbo – personaggio di punta della trasmissione di Canale 5 – invita Urgu, il pastore “bassoatesino” che “si lava una volta ogni lustro”, ad uscire di scena. “L’aria adesso è più respirabile” dice allora la conduttrice.

Oltre alla riproposizione di questi pregiudizi datati sui sardi e sulla Sardegna quel che indigna è soprattutto la insipienza di questo tipo di “comicità” totalmente insulsa. Ma c’è qualcuno a cui queste cose fanno ancora ridere?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it