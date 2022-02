Proseguono i lavori preparatori alla realizzazione della linea 3 della Metropolitana leggera di Cagliari. A partire da oggi, lunedì 14 febbraio, nel tratto di via Sassari davanti ai parcheggi della stazione ferroviaria, sarà allestito un cantiere temporaneo per lavori di adeguamento della rete del gas in vista della realizzazione della futura linea METROCA.

I lavori termineranno il 25 febbraio e, garantiscono i tecnici del Servizio Viabilità, saranno svolti senza interruzione della viabilità limitando il cantiere alla sola corsia di sinistra.

Sarà quindi possibile percorrere la via Sassari in direzione via Roma utilizzando la corsia di destra prestando attenzione alla segnaletica di cantiere.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di ampliamento della linea metropolitana leggera di Cagliari che prevede l’estensione della rete da Piazza Repubblica sino alla stazione di Piazza Matteotti e che vede coinvolto il Comune come co-progettista dell’opera.

