San Valentino di fuoco nella città metropolitana di Cagliari. Intorno alla mezzanotte di ieri una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via 4 Novembre, angolo con via Trincea delle Frasche, per l’incendio di una Fiat Grande Punto in sosta. Le fiamme sono state spente evitando il coinvolgimento di altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze e alle strutture adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta e si indaga sull’origine del rogo.

Ieri un’altra auto, parcheggiata in un garage ha invece preso fuoco a Pula. Sul posto sono intervenute una squadra inviata dal Distaccamento Porto di Cagliari ed in supporto una autobotte dalla sede centrale che hanno provveduto a spegnere le fiamme della vettura interessata dalle fiamme e raffreddare quella parcheggiata accanto. Non si esclude che l’incendio sia stato causato dal malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it