Un 72enne vedovo pensionato e suo figlio 41enne sono stati soccorsi ieri a Sant’Anna Arresi dai carabinieri delle Stazioni di Giba e Tratalias, nella loro abitazione in via Is Pillonis. Poco prima i due erano stati trovati in stato d’incoscienza da un familiare, un’imprenditrice di 49 anni del luogo. Erano svenuti a causa di una verosimile intossicazione da monossido di carbonio, conseguente all’occlusione di una canna fumaria per accumulo dei residui di combustione di una stufa a legna, come successivamente accertato da personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia, intervenuti sul posto. I due sono stati trasportati con elisoccorso presso l’ospedale Marino di Cagliari per i successivi accertamenti sanitari. I carabinieri di Giba hanno informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto per ogni possibile futuro sviluppo della vicenda.

