In mattinata sono scattate una serie di perquisizioni nell’ambito di un’indagine per riciclaggio aperta dalla Procura di Sassari. Il tema è sempre lo stesso: i fondi che dallo Ior e dalla Cei sarebbero finiti a diversi enti facenti capo a parenti e conoscenti dell’ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato del Vaticano, monsignor Angelo Becciu.

Roma, Ozieri, Pattada e Bono. Sono questi i luoghi sono avvenute le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti dei destinatari dei fondi e di persone a loro collegate, all’esito di una rogatoria nella Santa Sede.

