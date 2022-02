Approfittando dell’assenza di una 87enne deceduta il 5 febbraio scorso, si erano introdotti nella citata abitazione di edilizia popolare di proprietà dell’Area, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa, a suo tempo assegnata alla defunta per occuparla stabilmente. Un 24enne e una 33enne disoccupati di Cagliari sono stati denunciati a piede libero Cagliari dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo per il reato di invasione di edifici. In base agli accertamenti scaturiti dalla querela presentata il 12 febbraio scorso dalla figlia della defunta, una 51enne cagliaritana residente a Selargius, i due, insieme alla loro figlia minore avevano fatto irruzione nell’appartamento popolare occupato dalla signora deceduta ponendo la proprietà di fronte ad una situazione di fatto, con evidente atto abusivo.

