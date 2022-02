E’ stata sorpresa all’interno dell’abitazione di un 69 enne coltivatore diretto di Carbonia mentre cercava di impossessarsi di alcuni polli che zampettavano nel giardino. Per questo motivo una donna quarantanovenne senza fissa dimora, generalmente domiciliata a Carbonia, è stata arrestata ieri dai Carabinieri intervenuti nella casa ubicata in via Spateri 5.

La donna – presumibilmente mossa dalla fame – è ora indiziata del reato di tentato furto aggravato in abitazione. Una volta redatti i verbali relativi all’intervento, l’indagata è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio con rito direttissimo.

