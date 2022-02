Tolleranza zero nei confronti di chi inquina e deturpa l’ambiente abbandonando rifiuti nel territorio quartese. L’amministrazione comunale dichiara guerra alle discariche abusive e intensifica le azioni di vigilanza sull’agro e lungo tutto il litorale, al fine di prevenire i reati ambientali e scoraggiare l’abbandono di rifiuti e oggetti di ogni tipo da parte degli incivili.

Il lavoro del corpo di vigilanza ambientale ha fruttato risultati concreti anche negli ultimi giorni. Gli agenti sono infatti intervenuti a Flumini, con l’obiettivo di verificare eventuali tracce di scontrini o documentazione che permettesse di risalire ai responsabili di un’ampia discarica in località Sa Tanchitta.

Le indagini effettuate hanno permesso di risalire ai trasgressori, che sono quindi stati identificati e poi convocati per le comunicazioni del caso. I colpevoli hanno infatti dovuto ripulire il territorio nella quale avevano scaricato i loro rifiuti. Hanno poi dovuto differenziare in maniera corretta per poi conferire come regole impongono. Non solo. Nella giornata di oggi è stata loro notificata la sanzione pari a 500 euro.

“È un risultato che si è riusciti a raggiungere grazie all’impegno e alla professionalità degli uffici, alla competenza degli ispettori di igiene urbana e dei componenti del corpo di vigilanza ambientale – fa sapere in un comunicato l’amministrazione comunale -. La stragrande maggioranza dei quartesi infatti smaltisce quotidianamente e diligentemente. Se anche quella piccola parte di indisciplinati si allineasse da una parte avremmo una città più pulita e dall’altra la percentuale di raccolta differenziata salirebbe ulteriormente”.

“L’amministrazione guarda infatti con sempre più convinzione ai moderni principi dello sviluppo sostenibile. Anche per questo sono importanti le iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini: riuscendo a individuare e ridurre il numero di chi non rispetta le regole vengono tutelati coloro che invece differenziano con attenzione. E nonostante ci sia ancora da lavorare – concludono – contro i (pochi) maleducati che abbandonano nelle periferie, nelle campagne e nelle spiagge, Quartu rappresenta ormai un esempio virtuoso”.

