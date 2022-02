Blanco sarà sul palco del Red Valley Festival, la quattro giorni di musica che si terrà dal 12 al 15 agosto, a Olbia. Il vincitore del Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood, lo ha annunciato nella sua pagina Instagram, e i fan son subito corsi a prendersi il biglietto per partecipare all’evento clou dell’estate in Sardegna.

In poche ore il concerto è andato soldout, ma in mezzo c’è anche chi ha acquistato i ticket a 37,95 euro per poi rivenderli anche a 400 euro, speculando, come spesso accade per eventi di questo genere.

Per il festival sono attese circa 15mila persone al giorno. Tra gli altri nomi annunciati dall’agenzia Magma events, che lo organizza, ci sono anche il dj olandese Martin Garrix, che ha firmato l’inno degli Europei di calcio con gli U2, e il duo belga composto dai dj più affermati a livello internazionale, Dimitri Vegas e Like Mike.

A breve, verranno svelati anche i prossimi ospiti di un evento che aprirà una nuova fase per i concerti dal vivo.

