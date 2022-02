Anche Gavoi rinuncia alla sfilata di Carnevale, così come già deciso a Mamoiada, Ottana, Orani e tanti altri comuni in Sardegna. Le manifestazioni spontanee della festa, però, si svolgeranno normalmente nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per l’evento erano attesi i “tumbarinos” (i tamburini), che nella Jovia Lardajola (giovedì grasso) attirano centinaia di visitatori da ognidove.

“Purtroppo nell’isola c’è un numero di positivi ancora alto – spiega il sindaco Salvatore Lai – e per questo non possiamo accogliere i grandi numeri del periodo pre-pandemia che creano assembramento. Non possiamo però vietare le manifestazioni spontanee della festa che si dovranno tenere nel rispetto delle regole sanitarie. Pertanto i post sui social di cui mi è arrivata voce, che invitano a venire a Gavoi come se ci fosse un ‘liberi tutti’, non corrispondono a verità”.

Prossimamente il sindaco Lai provvederà a informare baristi ed esercenti in generale riguardo le norme da rispettare durante la manifestazione, come il rispetto del Green pass e il distanziamento all’interno dei locali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it