Dopo una festa in famiglia avrebbe dovuto riaccompagnare a casa la cognata ma, invece di prendere la strada per l’abitazione della donna, si sarebbe fermato in uno sterrato dove avrebbe abusato di lei. Per questo episodio di presunta violenza sessuale, accaduto lo scorso 9 febbraio, un 54enne cagliaritano è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Sant’Avendrace su disposizione del Gip del Tribunale di Cagliari.

La cognata dell’uomo – dà notizia il quotidiano L’Unione Sarda – ha sporto querela una settimana fa e in questo lasso di tempo gli inquirenti hanno verificato il suo racconto attraverso la certificazione medica e le dichiarazioni di alcune persone informate dei fatti. Il presunto autore della violenza è stato già sottoposto all’interrogatorio di garanzia, ma ha scelto di non rispondere riservandosi di fornire la sua versione dei fatti dopo aver esaminato attentamente le contestazioni.

