Per viaggiare sui traghetti da e par la Sardegna sarà sufficiente il Green pass base che si ottiene anche con il semplice tampone. E’ una delle misure previste dal nuovo decreto – ieri diventato legge dopo il via libera della Camera dei Deputati – che ha prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo. Le nuove norme, che tra l’altro prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato anche per consumare il caffè al bancone del bar, semplificheranno i trasferimenti da e per Sardegna e Sicilia, al centro di molte polemiche nei mesi scorsi.

La Commissione Affari sociali della Camera ha inoltre approvato all’unanimità un emendamento che dal prossimo 10 marzo permetterà di “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive” e darà la possibilità di svolgere “di feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto” in zona bianca. Dal primo marzo scatterà inoltre l’aumento della capienza negli stadi e nei palazzetti, che salirà rispettivamente al 75% e al 60%. Nella prospettiva di riaprire completamente l’Italia quando il 31 marzo scadrà lo stato d’emergenza.

