Sta meglio Gaia Andreuccetti, la ragazza diciannovenne che insieme ad una amica di Flumini sabato mattina è stata investita in viale Marconi mentre attraversava sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe riportata a casa. “Ciao a tutti, mi sono risvegliata e piano piano mi sto riprendendo, scusate se non riesco a rispondere a tutti ma siete seriamente tanti Grazie mille a tutti che mi siete stati vicini e avete Pregato per me e tutto quanto”, scrive Gaia sul suo profilo fb, postando la sua immagine dolcemente sorridente sul letto di ospedale per rassicurare chi si è preoccupato per lei.

Ma non manca una grande rabbia causata dalla foto scattata da uno sciacallo presente sul luogo dell’incidente che sta circolando su whatsapp e ritrae la giovane a terra subito dopo lo scontro. Come riporta oggi il quotidiano L’Unione Sarda, la famiglia, tramite il suo legale, ricorda che detenere e diffondere foto del genere è un reato e invita chiunque ne sia in possesso a cancellarla. “Siete stati allucinanti a farmi quella foto e anche peggio a farla girare”, scrive Gaia.

