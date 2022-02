L’ex Presidente della Camera Laura Boldrini sarà alle 18 all’Università di Sassari per la presentazione del suo libro “Questo non è normale”. La Boldrini questa mattina è stata in visita ad Alghero, dove è stata ricevuta a Porta Terra dal Sindaco Mario Conoci. Accompagnata dall’On Paola Deiana, l’ex Presidente della Camera si è intrattenuta per circa un’ora per un incontro di saluto al primo cittadino. L’incontro di stamattina precede una breve visita alla città, programmata in mattinata prima di raggiungere Sassari.

