“Collodi a Cagliari. In piazza del Carmine. L’ira della Coldiretti. Il mondo delle campagne allo stremo. Sul palco, ad arringare la folla, un leader dell’organizzazione. E il Governatore Solinas. Con l’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia. Ovvero, tutti insieme: Pinocchio e il Gatto e la Volpe”. Così esordisce sul suo profilo Facebook lo storico cronista Rai, Mario Guerrini, autore di bestseller che hanno raccontato i fenomeni di criminalità in Sardegna, e in particolare quello del banditismo.

Il riferimento è alla manifestazione di ieri degli agricoltori in piazza del Carmine, a Cagliari, per chiedere interventi urgenti e soluzioni a lungo termine contro il caro prezzi, che sta mettendo in ginocchio migliaia di lavoratori della terra. Sul palco allestito per l’occasione anche il governatore Solinas, l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia e i rappresentanti della Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu (presidente) e Luca Saba (direttore).

“Il disastro delle bollette – prosegue Guerrini – è solo l’ultimo macigno sulle aziende agro-pastorali. È la spirale di un fallimento annunciato. La Murgia fu nominata da Solinas come sua scelta personale. Senza conoscenze specifiche, spiegò ai giornalisti che avrebbe studiato. Nella protesta dei pastori di alcuni giorni fa, nel centro Sardegna, un cartello diceva: Murgia, non hai studiato. Però era sul palco con il suo Presidente e gli “amici” della Coldiretti. Per il mondo delle campagne dalla Regione in 3 anni non un piano di sviluppo, non un progetto di sostegni. Solo ordinaria amministrazione e una insostenibile burocrazia. E il futuro previsto è identico. Dal palco: faremo, vi daremo, avrete. Siamo al vostro fianco. Il capolavoro di Collodi”.

