Non è per nulla facile essere anziani e accedere ai servizi essenziali. La progressiva digitalizzazione della società, accelerata anche dall’emergenza Covid che ha portato tanti servizi all’utilizzo massivo delle piattaforme online, ha visto aumentare le difficoltà per gli over60, non sempre avvezzi alla tecnologia.

Pec, firme elettroniche, Spid, ma anche e soprattutto semplici prenotazioni per un appuntamento alle Poste per una raccomandata o ritirare la pensione, col rischio di dover far fronte a file e attese lunghissime, spesso al freddo dei mesi invernali.

Molti anziani ci hanno raccontato le difficoltà vissute per una prenotazione, alcuni hanno chiesto aiuto ai familiari, altri hanno dovuto recarsi nell’ufficio sapendo bene di dover spesso attendere ore. Allora la prenotazione si affida a figli e parenti o anche a qualche negoziante vicino a casa che si mostra disponibile ad aiutare il proprio anziano cliente.

Come si prenota online? Dal sito delle Poste (www.poste.it) bisogna andare nella sezione ‘Cerca uffici postali’, digitare l’indirizzo dell’ufficio oppure controllare i punti Poste vicini suggeriti.

Dopo la scelta, si può prenotare l’appuntamento per la consulenza o il ticket, indicando il tipo di servizio richiesto, che sia spedizione, ritiro, altre operazioni o spid, inserendo una mail e facoltativamente nome e cognome. Il sito poi guida alla scelta del giorno e orario e dei servizi disponibili per quello spazio, chiedendo al tempo stesso una registrazione online con una conferma che arriva, successivamente, via mail.

Un’attività che risulta facile per chi mastica il web ma che per un anziano non proprio è agevole, nonostante la possibilità della richiesta di assistenza online e via telefono.

“Il sito è facile per noi”, spiega Manuela che ha accompagnato i genitori, “ma purtroppo per mia madre risulta complesso e allora ci pensiamo noi a effettuare la prenotazione per loro”.

“Sono nata nel 1940 – racconta Anna che aspetta il suo turno all’uscita di via Biasi in una giornata che promette pioggia – uso il computer ma non riesco a fare una prenotazione alle Poste e quindi ogni volta devo fare la fila, sperando che ci sia poca gente, altrimenti posso restare anche un’ora e più”.

E se anche le Poste aprissero una sorta di fascia protetta per gli anziani per permettere di accedere ai servizi senza dover sopportare lunghe ed estenuanti file?

Nicola Montisci

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it