“Unità di progetto morti”. È questa la scritta realizzata con lo spray rosso comparsa a Villagrande Strisaili, lungo la ex 389. Alle estremità della frase sono raffigurate due croci raffigurate, e di fronte è stato ritrovato un cane impiccato a una pianta. Le minacce sono rivolte alla task force regionale che si sta occupando degli abbattimenti dei capi colpiti dalla peste suina.

“I vigili hanno cancellato le scritte – dice il sindaco Alessio Seoni – e in seguito abbiamo dato degna sepoltura al cane. Solo in serata ho appreso, anche in seguito alle indagini, che sempre sulla vecchia 389 c’era un’altra scritta di minacce all’Unità di progetto che recitava ‘Attenti al piombo’. Fatti gravissimi che vanno condannati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it