È ufficiale: il Carrasciali Timpiesu si farà. Lo hanno deciso in una riunione il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, insieme alla Giunta, il direttore artistico e i gruppi storici del carnevale che avevano aderito al bando per la realizzazione dei carri. La manifestazione si terrà il 7, 8, 12 e 14 maggio.

Al momento si ipotizza il 7 maggio comeGia giornata dedicata alla discesa dei Carruleddi e il 12 maggio per la sfilata dei bambini. Va sottolineato che le date, le modalità di partecipazione e la disponibilità per la sfilata sono al momento in corso di definizione e da concordare con i diretti interessati.

Le risposte certe arriveranno nel corso della prossima settimana, Ci sono però dei punti fermi nel calendario previsto: nella giornata di domenica 8 maggio andrà in scena l’atteso matrimonio tra re Giorgio e la prosperosa Mannena; sabato 14 maggio, in notturna, il processo e il rogo di re Giorgio.

Non mancheranno carri ospiti e i gruppi estemporanei che saranno contattati dall’organizzazione per le modalità di partecipazione.

“L’emergenza Covid – fanno sapere dal Comune tempiese – scadrà il 31 marzo, ma solo in prossimità delle date stabilite per l’evento si potranno fissare eventuali regole per il pubblico e per il corteo mascherato. Il carnevale rappresenta un momento importante per la città non solo sotto il profilo culturale e tradizionale, ma anche economico e turistico. La direzione artistica lavora ora alla struttura del carnevale per la realizzazione di un’edizione destinata comunque alla storia dell’evento”.

