Succede a Nuoro, dove le corse dell’Arst per gli studenti si sono dimezzate in quanto diversi conducenti sono risultati positivi al Covid. Il consigliere regionale dem, Roberto Deriu, ha presentato un’interrogazione all’assessorato ai Trasporti per chiedere soluzioni nell’immediato.

Il diretto interessato, l’assessore Giorgio Todde, ha risposto che “le criticità dovute alla pandemia sono costantemente monitorate dagli uffici preposti” e “l’Arst sta operando per il contenimento delle assenze in modo da ridurre i disagi per l’utenza, utilizzando anche il personale di scorta”.

Di più, Todde sottolinea come in tutte le province sarde, compresa quella del Nuorese, è stato istituito un tavolo di coordinamento, insieme al Prefetto, per cui “gli orari scolastici sono stati organizzati in base anche alle disponibilità delle corse per gli studenti”.

