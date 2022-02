Ennesimo incidente stradale a Cagliari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio verso le 16, 15 all’ingresso di via Del Timo, la strada parallela all’asse mediano a Cagliari che porta al quartiere di Barracca Manna, dove una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua autovettura finendo sopra il muro perimetrale di un distributore. Il veicolo si è ribaltato su un fianco.

La sala operativa 115, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale di viale Marconi. Gli operatori giunti sul posto hanno estratto la donna dall’abitacolo, affidandola al personale sanitario del 118, che dopo le prime cure e controlli ha effettuato il trasporto in ospedale.

La donna (classe 1956) non risulta in pericolo di vita. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

