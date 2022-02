Una coppia di Cagliari ha ricevuto un indennizzo di 800 euro per un volo cancellato in modo improvviso. I due dovevano imbarcarsi sul volo Milano-Baku, ma il velivolo ha riportato un guasto tecnico. La coppia quindi è stata riprotetta su un altro volo dalla compagnia aerea, atterrando così con oltre otto ore di ritardo rispetto a quanto programmato dal volo originario.

Il cospicuo ritardo è equiparabile ad un volo cancellato. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Busto Arsizio, che, recentemente, ha condannato la compagnia aerea Azerbaijan Airlines al pagamento di 800 euro nei confronti della coppia di Cagliari.

“Il Giudice di Pace di Busto Arsizio – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero aereo – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche per i voli in ritardo e cancellati. Ampio è stato il disservizio provocato alla coppia di Cagliari, che ha ricevuto 800 euro complessivamente come compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

