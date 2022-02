Pace fatta tra la negoziante di via Manno e l’artista di strada Jacob Gonzalez. La fotografia postata su fb da Valerio Piga testimonia l’abbraccio e le scuse della esercente cagliaritana che ieri aveva pensato bene di chiamare i carabinieri per cacciare di malo modo il violinista, conosciuto nelle strade dello shopping cagliaritano per le sue interpretazioni dei brani di famosi musicisti come Bach e Mozart.

La vicenda ha avuto un grande risalto mediatico, suscitando l’indignazione di tanti cagliaritani che si sono schierati in difesa del violinista e della sua arte. Qualcuno ha anche scritto una lettera alla negoziante. Poi l’abbraccio di oggi, che mette fine alla polemica. “Quando si chiede scusa reciprocamente, ci si rende conto dell’errore fatto e si risolve il tutto con un chiarimento ed un abbraccio, abbiamo vinto tutti”, scrive Piga.

