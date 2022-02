“Non so chi siano questi deficienti, non si perdono 10 chili in 4 settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto non ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi”. Lo ha scritto l’attrice, conduttrice e comica sarda Geppi Cucciari, replicando sul suo account Instagram a proposito di una fake news che da tempo circola sui social network.

La Cucciari ha infatti replicato sui social alla notizia di una sua presunta dieta miracolosa, circolata dopo il suo ritorno in tv, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“: il dimagrimento della attrice sarda ha infatti indotto numerosi utenti a farneticare di un presunto dimagrimento di 10 chili in quattro settimane. Qualcuno ha pubblicato addirittura il piano alimentare dettagliato che avrebbe seguito e il nome degli integratori che avrebbe utilizzato. Tutto rigorosamente falso.

La bufala ha indotto la Cucciari ad intervenire sul suo profilo Instagram per smentire tutto. In realtà il percorso di dimagrimento della 48 enne attrice sarda era iniziato nel 2010 ed era stato dettato da un problema al ginocchio.

