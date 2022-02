La Conad Nord Ovest ha donato oggi 148 mila euro a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. I fondi sono stati raccolti grazie all’iniziativa “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà” che dal 1° Novembre al 24 Dicembre 2021 ha coinvolto i clienti Conad che hanno collezionato 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione. Per ogni premio distribuito sono stati devoluti 50 centesimi a favore dell’associazione Sandremo per l’Arnas (Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione) “G. Brotzu” di Cagliari che li utilizzerà per l’acquisto di un sistema tecnologicamente all’avanguardia per l’acquisizione e la gestione di immagini ecocardiografiche in 3D e 4D dei pazienti affetti da cardiopatie congenite. Tale sistema verrà destinato alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite-

In otto edizioni la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare in Sardegna oltre 700.000 euro, interamente devoluti a favore delle strutture pediatriche del territorio per l’acquisto di importanti macchinari e per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Cagliari si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso l’ARNAS G. BROTZU alla presenza del Direttore generale dell’Arnas Agnese Foddis, del Direttore Sanitario Raimondo Pinna, del Direttore rete vendite Michele Orlandi e di una rappresentanza dei soci Conad del territorio. Un gesto importante con cui Conad Nord Ovest ha voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno nei confronti delle comunità.

A livello nazionale, l’iniziativa, promossa quest’anno da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.

