È un inno dedicato alla Sardegna, un racconto d’amore per la propria terra, di un popolo fiero e orgoglioso della sua storia, cultura e tradizione.

“O Sardigna” – il brano firmato da Gigi Sanna (testo) e Davide Guiso (musica) che anticipa l’uscita del nuovo lavoro discografico della band sarda degli Istentales – ha un cantante di eccezione. Elio, cittadino onorario di Orune e di Neoneli, canta in veste inedita e in lingua sarda il suo amore per l’isola.

O Sardigna – Testo

O Sardigna istimada das su coro a sa zente

Para semper su fronte e non t’arrendas mai

Ses s’orgogliu balente de una terra galana

Zente firma e leale chi non traichiti mai

O Sardigna sovrana sese in mesu e su mare

In sar feminas nostras podes sempes contare

Sun chircande dae meda de ti fachere dannu

Ma tue semper gherrera mustras s’atteru fiancu

O sardigna feria mai su corfu mortale

Pronta a dare sa vida pro s’amicu e sarvare

Este in pannos de seda sa pandera de amistade

Cussor moros bendaos cheren sa libertade

O Sardigna ses patriade sa zente e gabbale

No accattande travallu es custretta a emigrare

Bene cherfia in tottube ca si fachet onore

Pranghet cando este partinde ma poi torrat a inoche

O Sardigna sos sardos sun provande a s’unire

Malumores a banda pro difendere a tive

Sun chircande e lassare a sor zovanos fizzos

Su chi amus connottu dae sor nostros anticos

O Sardigna ti lasso terra forte e gentile

Si ar bisonzu de mene semper prontu a partire

A naschire e a imbezzare grande onore e riguardu

Ti ringrazio de coro deo e su populu sardu…

O Sardegna stimata

Dai il tuo cuore per la gente

Mostra sempre la tua forza

E non arrenderti mai

Sei l’orgoglio valente

Di una terra stupenda

Gente seria e leale

Che non tradisce mai

O Sardegna sovrana

Sei in mezzo al mare

Nelle nostre donne

Può sempre contare

Cercando da tempo

Di farti del male

Ma tu sempre guerriera

Porgi l’altro fianco

O Sardegna ferita

Mai il colpo di grazia

Pronta a dare la vita

Per salvare l’amico

E in panni di seta

La bandiera di pace

i nostri mori bendati

Chiedono libertà

O Sardegna sei patria

Di gente di valore

Che non trovando lavoro

È costretta a emigrare

Benvoluta da tutti

Sempre sia fatto onore

Piange quando parte

E non vede l’ora di tornare

O Sardegna i sardi

Stanno provando a riunirsi

Anche se con malumori

Sono pronti a difenderti

Stanno cercando di lasciare

Alle nuove generazioni

Quello che abbiamo conosciuto

Dai nostri antenati

O Sardegna ti lascio

terra forte e gentile

Se hai bisogno di me

Sono pronto ad affrontare

A nascere e a invecchiare

Con onore e riguardo

Ti ringrazio di cuore

Io e tutto il popolo sardo

