E’ un misto tra amarezza e ottimismo il sapore che rimane in bocca per il pari di ieri con il Napoli. Nella tabella di marcia del Cagliari verso l’obiettivo salvezza, conquistare un punto contro una big come la squadra di Spalletti in corsa per il campionato non era certo facilmente pronosticabile: ma la grande prestazione messa in campo, le occasioni da gol divorate e la rete beffarda dell’1-1subita a pochi minuti dalla fine svuotano almeno per metà il bicchiere: due punti buttati?

Guardando la classifica, è inevitabile pensarla così. Il percorso è ancora lungo, la strada intrapresa è quella giusta ormai da diverse settimane, i punti di forza della squadra vengono confermati partita dopo partita e i suoi lati deboli paiono piano piano smussati; però, in serate come queste, l’occasione di dare un segnale anche alle concorrenti per la permanenza in Serie A non dovresti fartela sfuggire.

E così, i risultati del 26esimo turno hanno lasciato la situazione praticamente invariata, con la squadra di Mazzarri ancora terzultima. A prendere slancio è stata solo la Sampdoria (con l’arrivo di Giampaolo e il mercato di gennaio, è la principale indiziata a tirarsi fuori dai guai per prima); a compensare lo scatto dei blucerchiati c’è stato però ieri sera il ko dello Spezia, ora di nuovo invischiato nella bagarre dalla quale sembrava essere al riparo. Resta appaiato ai rossoblu il Venezia, che non ha sfruttato il turno favorevole in casa con il Genoa penultimo, e pure l’Udinese rimane a portata di tiro.

Insomma, là in fondo nessuno riesce a riemergere per davvero ma nessuno vuole arrendersi, compresa la ‘cenerentola’ Salernitana, protagonista dell’exploit di giornata fermando il Milan capolista.

Se invece analizziamo il trend recente, è proprio il Cagliari la squadra che gode di maggiore salute: i 6 punti conquistati nelle ultime quattro uscite testimoniano di come il vento sia cambiato nel nuovo anno, rispetto agli stenti degli scorsi mesi, un netto cambio di marcia anche grazie ai nuovi acquisti: non si può che ben sperare.

Calendario alla mano, il prossimo week-end presenta un’altra sfida da ex per mister Mazzarri contro il Torino, ultima squadra allenata, sulla carta allestita per altri traguardi, ma ancora incerta nella continuità di rendimento, mentre il Venezia ha il derby col Verona e le tre che precedono in graduatoria saranno tutte impegnate contro squadre di alta classifica.

