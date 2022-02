Nella serata di ieri, attorno alle 22, è stato ritrovato il corpo senza vita di Tonino Porcu, pensionato di 78 anni, nella sua abitazione a Ghilarza. L’uomo aveva ricevuto la visita di qualcuno già alcune settimane fa, nella casa in disuso di sua proprietà, dove dei ladri avevano fatto irruzione ma, non trovando alcunché, avevano dato fuoco ad alcuni suppellettili per non lasciare le loro impronte.

Porcu, allora, aveva chiesto aiuto e il Comune di Ghilarza aveva deciso di installare un faro che illuminava il retro dell’abitazione e la piazza nascosta della chiesa.

Ieri, però, qualcosa è andato storto. L’uomo, che viveva da solo nell’abitazione, non si era fatto sentire per tutto il giorno e la donna delle pulizie che lo sentiva abitualmente, non aveva ricevuto nessuna chiamata. Insospettita, ha contattato il nipote, che si è precipitato immediatamente nella casa, trovandolo sul letto, col viso tumefatto.

Sul posto sono subito arrivati gli uomini della Scientifica con il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo. A terra son stati trovati dei capelli lunghi. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi. Quella più accreditata è di una rapina finita male, con il pensionato che ha reagito o persino riconosciuto le persone (o la persona) che si erano introdotte in casa.

