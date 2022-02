Dallo scorso venerdì 18 febbraio e fino a lunedì 28 febbraio 2022 è operativo a Cagliari un nuovo Centro Vaccinazione anti Covid-19 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) di Cagliari (l’ex Ospedale Militare). Il nuovo hub, reso possibile grazie ad un accordo tra l’Esercito e la ASL di Cagliari, va ad integrarsi a quelli dell’area metropolitana della ASL di Cagliari, già presenti alla Fiera e a Quartu S.E., ampliando l’offerta sul territorio per tutti coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale o per coloro che ancora devono effettuare le vaccinazioni.

Tramite il sistema delle Poste Italiane, i cittadini (oltre i 12 anni di età) potranno selezionare la struttura del DMML per prenotare la somministrazione della dose. Dalle 9 alle 13, nei giorni indicati dal sistema di prenotazione, il personale sanitario civile e militare della Difesa, opererà in collaborazione con la campagna vaccinale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 a favore della popolazione civile, in supporto alle strutture sanitarie regionali.

Il DMML di Cagliari, dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito, è ubicato nel cuore di Stampace. L’ingresso pedonale si trova in via Ospedale 2, all’incrocio tra la via Azuni e la Via Ospedale in corrispondenza della Chiesa di San Michele, nel contesto del cinquecentesco Noviziato dei Gesuiti, facilmente raggiungibile dalla stazione dei treni e degli autobus e collegato alle linee urbane del CTM.

