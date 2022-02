La catena francese di servizi per l’edilizia Bricoman ha annunciato un piano di espansione in Italia e un cambio di nome: si chiamerà Tecnomat e aprirà dodici nuovi punti vendita, con l’obiettivo di arrivare a quaranta in tre anni sul territorio nazionale, e a settanta entro il 2030.

«Ogni punto vendita occupa circa 150 persone con un fatturato medio che si aggira intorno ai 50 milioni di euro” dicono dall’azienda al Sole 24 Ore. Il progetto è diventare, entro il 2025, leader nei volumi di vendita dei prodotti tecnici professionali e di finitura per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione. In Italia la catena arriverà ad assumere 1.800 persone entro il 2024 e 6.300 di qui al 2030. Numeri a cui vanno aggiunti tutti quelli dell’indotto che verrà generato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it