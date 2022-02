Porto Torres. Dopo una tremenda lite in famiglia, ha ucciso per strada il suocero e ridotto in fin di vita la moglie e la suocera. Poi si è costituto nella notte ai carabinieri e ha confessato l’omicidio.

Fulvio Baule, muratore 40enne di Ploaghe, all’ora di cena di sabato 26 febbraio ha litigato con la moglie e con il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia. I due sono passati alle mani, poi Baule è andato alla sua auto parcheggiata lì vicino, ha preso un’ascia dal portabagagli ed è tornato indietro per colpire più volte il suocero, uccidendolo per strada, davanti al cancello del condominio di via Principessa Giovanna, dove abitava. Quindi si è scagliato contro la moglie, Ilaria Saladino, e la suocera, Caterina Mancusa, colpite nel cortile della palazzina.

Le due donne ferite sono ricoverate in condizioni gravissime all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it