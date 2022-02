Rischia di essere invaso dai topi il vecchio Hotel Mediterraneo. Domani mattina, martedì 1° marzo, gli operai del Comune di Cagliari saranno al lavoro dal primo mattino disinfestazione nel vicolo di servizio dell’albergo per prevenire la diffusione di roditori nella struttura ormai abbandonata da una decina di anni.

Il rilancio dell’hotel di viale Diaz – uno dei più rappresentativi di Cagliari che si affaccia sul lungomare di Su Succu sotto la scalinata bianca della Basilica di Bonaria – non è mai decollato dopo l’acquisto della struttura e dell’attività alberghiera da parte delle società Reistar Srl e Reiservice Srl, entrambe rappresentate dall’uomo d’affari russo Vitaly Khomyakov.

Otto anni fa, dopo la discesa in campo delle società russe, il magnate russo era stato anche ricevuto in Comune, ma l’albergo, che per tanti anni ha ospitato le squadre di serie A che dovevano giocare al Sant’Elia contro il Cagliari, è ancora sprangato. Difficilmente oggi, dopo le sanzioni predisposte in Europa dopo l’invasione in Ucraina, la società russa potrà battere un colpo dopo essere stata per tanti anni lontana dal capoluogo sardo. Le sorti dell’albergo cagliaritano sono infatti sempre state legate a doppia mandata alla situazione economico politica della Russia.

Per anni – in attesa della ristrutturazione – era stato predisposto un servizio di guardiania per evitare – come spesso accade in questi casi – che le stanze dell’albergo venissero occupate da vagabondi e senzatetto. Oggi, a quanto pare, l’albergo rischia di essere occupato dai topi.

