Un’altra escursionista si è persa ieri nei boschi dei Sette Fratelli, a Sinnai. Dopo una lunga ricerca iniziata nel pomeriggio verso le 20 la donna, una cinquantenne, è stata salvata dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’allarme era scattato intorno alle 16 quando il compagno della donna, vedendo che non rientrava dopo l’escursione, ha chiamato il Soccorso alpino e Speleologico. Le sue tracce si erano perse intorno alle 14, quando l’escursionista aveva condiviso per l’ultima volta la propria posizione con il compagno. Dopo l’allerta, sul posto sono arrivati circa 22 tecnici delle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano che, insieme ad una Unità Cinofila di Superficie e una unità UAS munita di Drone equipaggiato di camera termica. Gli operatori, coordinati dal Centro di Coordinamento Mobile, hanno perlustrato tutti i sentieri e l’area boscata di Maidopis. Era stato allertato anche un elicottero della base militare di Decimomannu (CA) ma l’intervento non è stato necessario perché alle 20 la donna è stata ritrovata. Alle operazioni di salvataggio ha partecipato anche il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione Forestale di Campu Omu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it