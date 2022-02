A breve verrà ristrutturato e riaperto il chiosco in Piazza Ingrao, nel centro di Cagliari, che sarà adibito a centro informazioni per i profughi ucraini in arrivo nel capoluogo.

Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, che ha disposto, con procedura d’urgenza, l’immediato avvio dei lavori di ripristino e restituzione alla piena funzionalità del chiosco.

L’intervento, attualmente in corso, avrà termine quanto prima e permetterà di consegnare il chiosco, nei prossimi giorni, al consolato ucraino a Cagliari.

