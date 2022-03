Paola Secci, sindaca di Sestu, è la nuova Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna. È la prima volta che una donna viene eletta a questa importante carica.

Da sempre impegnata per i diritti delle donne, per le pari opportunità e contro le discriminazioni di genere in ogni campo, Paola Secci è anche socia fondatrice e componente del Direttivo dell’Associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna APS.

“Insieme a lei abbiamo condotto importanti battaglie, fra cui quella per la doppia preferenza di genere per l’elezione del Consiglio Regionale della Sardegna, per il lavoro e l’occupazione delle donne, per la salute delle donne e contro la violenza di genere – si legge in una nota dell’associazione -. Abbiamo la certezza che il CAL in lei avrà una guida autorevole e sicura per i compiti istituzionali di riferimento e che darà un forte impulso alle azioni delle amministrazioni locali per l’attuazione delle pari opportunità”.

