“Abbiamo costruito da zero tutto il percorso amministrativo in modo chiaro e trasparente per consentire al Cagliari Calcio di presentare il progetto definitivo, ma soprattutto perché la realizzazione del nuovo stadio permetta la grande rigenerazione del quartiere Sant’Elia, godibile tutto l’anno dai cittadini e dai turisti”. Lo scrive il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ieri ha partecipato, come parte pubblica, alla conferenza stampa con il Cagliari Calcio e la holding Costim che hanno siglato l’importante accordo per presentare il progetto definitivo e impegnarsi nella realizzazione del nuovo stadio.

“L’investimento pubblico non va al Cagliari Calcio, ma proprio all’opera, che rimarrà un bene pubblico attorno al quale vogliamo creare un indotto di sviluppo e di crescita – spiega il sindaco -. Per tutelare i piccoli commercianti della città abbiamo eliminato il centro commerciale inizialmente previsto, per favorire la realizzazione di nuovi spazi legati alla cultura, all’innovazione tecnologica, allo sviluppo della ricerca scientifica, trasformando l’intero quartiere in un’area di intrattenimento e di attrazione. Quello di oggi è un altro tassello che consentirà a Cagliari e alla Sardegna di avere il nuovo stadio e al quartiere Sant’Elia una grande rigenerazione e il riscatto atteso da decenni, perché se ognuno farà la sua parte, ci sono finalmente le condizioni per andare avanti e puntare all’ultimo step per avviare i lavori già a fine 2023 come ha ribadito il presidente Giulini”.

