L’Associazione Calzolai Italiani ha organizzato nei mesi di Novembre e Dicembre 2021 la seconda Edizione del Progetto Pollicino, una raccolta di calzature dismesse ma ancora utilizzabili per donarle alle Associazioni di Volontariato e rimettere in “piedi”, coloro che versano in condizioni sociali svantaggiate.

Venerdì prossimo 4 Marzo alle 10 in Piazza S. Bartolomeo (Cagliari), gli scatoloni di calzature saranno consegnati alla Croce Rossa di Cagliari. Simone Usai, Presidente dell’Associazione Calzolai Italiani, in presenza dell’Assessore Alessandro Sorgia che insieme all’amministrazione comunale hanno sostenuto il Progetto Pollicino, consegnerà al Responsabile della Croce Rossa di Cagliari oltre 450 paia di calzature.

L’iniziativa si è svolta attraverso gli associati sparsi nel territorio nazionale, che hanno coinvolto anche i propri clienti e raggiungendo le circa 5.000 paia di calzature totali raccolte. Dopo essere state selezionate, sistemate e sanificate dai professionisti di Calzolai Italiani, stanno raggiungendo le varie associazioni in Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna.

“Siamo una realtà pratica – dice il presidente Simone Usai -, facciamo tanto per continuare e tenere vive le nostre botteghe. Donare lo sentiamo nel nostro DNA e lo faremmo comunque, ma se ci aiuta anche a stare aperti ogni giorno… motivo in più per pensare (senza ipocrisie), anche alla prossima edizione del Progetto Pollicino, sempre consapevoli di fare un passo alla volta”.

