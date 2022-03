Questa mattina un corteo di oltre mille studenti ha attraversto le città di Nuoro e Lanusei per dire no alla guerra in Ucraina. A fine manifestazione, è stata consegnata simbolicamente la bandiera blu (il cielo) e gialla (i campi di grano) ai rispettivi sindaci Andrea Soddu e Davide Burchi.

L’incontro è stato organizzato dall’Istituto superiore “Francesco Ciusa” di Nuoro e dall’Istituto superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei. “L’iniziativa vuole essere un gesto di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra ma anche un momento di elaborazione per i ragazzi nel quale si uniscono emozione e riflessione – ha detto la dirigente scolastica dell’Istituto Ciusa Silvia Meloni -. Un’iniziativa che afferma la pace contro la guerra e la speranza e la solidarietà contro l’odio”. Dello stesso avviso anche il preside dell’istituto Leonardo da Vinci Giovanni Marcello: “L’iniziativa – ha commentato – vuole avere una valenza educativa per i ragazzi, nel segno dell’appello di Papa Francesco che ha esortato i credenti e non credenti a esprimersi in favore pace. I nostri due istituti hanno voluto fare proprio questo: rivendicare la pace, dire no a questa guerra e manifestare solidarietà al popolo ucraino che la stanno subendo”.

“Quella di oggi è la dimostrazione della presa di posizione forte dei ragazzi contro questa guerra e il loro gesto di vicinanza al popolo ucraino. In questo momento abbiamo il dovere di ascoltare i giovani e di parlare con loro”, ha concluso il sindaco Andrea Soddu –

