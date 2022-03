Dopo i primi appuntamenti conclusi nel precedente fine settimana, la Casa di Suoni e Racconti organizza a Cagliari un secondo Casting previsto per sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, a partire dalle ore 16,00 a Cagliari, nella Sede Operativa dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica (Via Chiesa 20 – Pirri).

Gli incontri si terranno esclusivamente su prenotazione. L’invito a partecipare è rivolto ad artisti di tutte le età, in maniera particolare anche ai giovani, per un eventuale coinvolgimento all’interno della Rassegna di Spettacolo dedicata alla Letteratura Sarda SIGNIFICANTE – A FINI SERRAU e, conseguentemente, nel progetto europeo di taglio artistico SARDIGNATELLING – Quasi un Mondo di Suoni e Racconti, finalizzato alla realizzazione di quattro live-tour all’estero e di otto dischi multimediali.

Per prenotare un colloquio dedicato i candidati potranno inviare un’unica mail all’indirizzo traparolaemusica@gmail.com con una breve presentazione e in allegato il curriculum vitae artistico e almeno una foto; sarà inoltre possibile aggiungere ulteriori materiali ritenuti utili per far conoscere il proprio percorso artistico. Gli incontri con gli artisti saranno finalizzati inoltre a un eventuale coinvolgimento negli altri progetti che compongono il programma che la Casa di Suoni e Racconti dovrà realizzare nel 2022: il festival fantamusicale UCRONIE, la rassegna di cineconcerti SINESTESIE e il progetto europeo di taglio artistico BLESSEDSCAPE – Cresias De Sardigna.

