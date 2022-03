Ancora problemi con le fognature cittadine a Cagliari. Dopo la denuncia di alcuni residenti di via Granatieri, nel quartiere San Michele, per via di “odori sgradevoli e malsani”, prodotti dai liquami che “stanno penetrando nelle cantine”, oggi l’accusa arriva dall’ambientalista Valerio Piga dell’associazione Arrosa – Difensori della natura.

Sul suo profilo Facebook ha postato una serie di foto che immortalano lo stato di alcune fognature presenti a San Michele e Is Mirrionis. “Mi chiedo se è tollerabile – scrive – che in una città come Cagliari, ci siano zone dove da settimane (se non mesi) le fogne tracimano liquami maleodoranti per la mancata pulizia ordinaria. Una situazione igienico sanitaria drammatica, con molti residenti costretti a stare con le finestre chiuse per via degli odori sgradevoli”.

